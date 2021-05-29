Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії

Суботній пасажирський рейс австрійської авіакомпанії Austrian Airlines отримав дозвіл Росії на виконання польоту з Відня до Москви за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

У компанії впевнені, що подальші рейси також будуть отримувати дозвіл на щоденній основі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомила представниця цього авіаперевізника.

Раніше був дозволений тільки п'ятничний рейс за цим напрямком.

"Ми отримали дозвіл на виконання сьогоднішнього польоту за альтернативним маршрутом. Таким чином ми можемо зробити запланований політ з Відня до Москви і назад. Все гаразд", - сказала представник Austrian Airlines.

За її словами, дозвіл на подальші польоти по цьому маршруту ще відсутній, але компанія впевнена, що отримає його. Такий дозвіл видається на щоденній основі, пояснила вона. "Після того, як зараз це вдалося, ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти", - зазначила співрозмовниця агентства.

Крім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання польоту в китайський Нанкін, який проходить в обхід Білорусії.

"Цей рейс вже в дорозі", - зазначила представниця авіаперевізника.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів в Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим спостерігатимуть за ситуацією з метою прийняття подальших заходів.