Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони

28 травня 2021 року відбулось засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО у форматі Процесу планування та оцінки сил з Україною. Засідання проводилось у комбінованому форматі — в залі для засідань штаб-квартири НАТО та онлайн. У заході взяли участь делегації України та Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна - НАТО", - підкреслили в Міноборони.

Делегація України, яку очолював заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, складалась із представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства у справах ветеранів України, Служби безпеки України, а також урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Делегацію НАТО, до якої увійшли представники держав-членів Альянсу, Департаменту операцій Міжнародного секретаріату НАТО, а також Міжнародного військового штабу НАТО, очолював Джон Манза, помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій.

Джон Манза відкрив захід вітальним словом, в якому відзначив прогрес України у реформуванні сектору безпеки і оборони, та виконанні Цілей партнерства попереднього періоду. "Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборониˮ — зазначив він.

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"Процес планування та оцінки сил є одним із найбільш дієвих інструментів наближення України до стандартів НАТО, посилення інституційних спроможностей оборонного відомства, розвитку спроможностей Збройних Сил України та набуття взаємосумісності,ˮ - наголосив Анатолій Петренко.

Зазначається також, що оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі "Партнерство заради мируˮ, операціях та місіях Альянсу. Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед — проєкти і заходи оборонної реформи.

Під час обговорення, в своїх коментарях, представники Болгарії, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції одноголосно відмітили прогрес оборонної реформи в Україні, а також зусилля, які докладає військово-політичне керівництва держави для наближення до стандартів і принципів НАТО. Всі виступаючі висловили незаперечну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, та євроатлантичним прагненням нашої Держави.

Учасники засідання обговорили проєкт Цілей партнерства та окремо наголосили на важливості побудови системи дієвого демократичного цивільного контролю, необхідності підпорядкування військових складових сектору оборони цивільному міністерству, подальшої трансформації системи управління Збройних Сил України, досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях, що є ключовими умовами вступу України до Альянсу.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження — направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.