Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука"

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль в понеділок, 31 травня візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука", який відбуватиметься в Києві протягом трьох днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у програмі, відкриє Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта та наука" президент Зеленський 31 травня о 10:30, участь прем'єра запланована на 10:50.

Також у понеділок, згідно з розкладом, виступлять міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

У дискусійних сесіях братимуть участь представники Офісу президента, уряду, Верховної Ради, Національної академії наук України, ректори університетів, представники молодих вчених, інноватори, представники освітнього та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.

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