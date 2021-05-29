Українські прикордонники затримали українця, який вивіз із Росії військове обладнання, за "незаконний експорт". ВIДЕО
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48-річний мешканець Сум незаконно перемістив з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації та радіолокації та підлягає державному експортному контролю.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.
Патруль Сумського прикордонного загону затримав порушника з 10 коробками неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Пушкарне.
Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до ЄРДР внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" Кримінального кодексу України.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.