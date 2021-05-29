Новини • Агресія Росії проти України

Українські прикордонники затримали українця, який вивіз із Росії військове обладнання, за "незаконний експорт". ВIДЕО

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48-річний мешканець Сум незаконно перемістив з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації та радіолокації та підлягає державному експортному контролю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Патруль Сумського прикордонного загону затримав порушника з 10 коробками неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Пушкарне.

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до ЄРДР внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

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Топ коментарі

  • Петр Дибров 4c656e43
    Его наградить надо, а они пресекают!
  • Show ea73f4f7
    все шо в хату , то добре
  • Show ea73f4f7
    слуги урода , что с них возьмешь
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