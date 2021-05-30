Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і занепокоївся долею затриманої в Мінську Сапеги

Другий транш - ще $500 млн - російського кредиту загальним обсягом $1,5 млрд Білорусь отримає "найближчим часом".

Про це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів російській пресі, що інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Він підкреслив, що це було анонсовано ще "до всіх історій з літаком", і підтвердив терміни до кінця червня, що раніше називалися.

У вересні 2020 року Росія пообіцяла виділити Білорусі кредит на 1,5 млрд доларів. Перший транш у розмірі 500 млн доларів надійшов до Білорусі в кінці грудня 2020 року.

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На зустрічі президента РФ Володимира Путіна "президента" Білорусі Олександра Лукашенка також "проговорювалися загальні підходи організації митної і податкової справи. Лукашенко не озвучував прохань про додаткову економічну допомогу, але було питання додаткових польотів "Белавіа" в Росію", - повідомив Дмитро Пєсков. За його словами, тему переходу Росії і Білорусі до єдиної валюти не зачіпали.

Прессекретар російського президента також повідомив, що з ініціативи Путіна на його переговорах з Лукашенком була порушена тема росіянки Софії Сапеги, затриманої разом з Романом Протасевичем у Мінську. "Зрозуміло, її доля нам не байдужа, але також, беручи до уваги той факт, що у неї дійсно, і це підтвердилося, є вид на проживання в Білорусі, - сказав Пєсков. - Ми, звичайно, виходимо з того, і це було підкреслено президентом Росії, що все повинно відбуватися в рамках закону".

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Лукашенко перебуває з візитом в Сочі вже другий день. У п'ятницю, 28 травня, його зустріч з російським президентом Путіним тривала більше п'яти годин. Жоних заяв після її закінчення зроблено не було. Як зазначив Пєсков, в п'ятницю були офіційні переговори лідерів, а в суботу - неформальна частина. За його словами, Путін і Лукашенко ще в п'ятницю "домовилися, що скористаються гарною погодою, чудовою природою російського півдня". "Сьогодні вони зробили морську прогулянку". Телеграм-канал, близький до адміністрації Лукашенка, опублікував фото з цієї прогулянки.

Це третя зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним від початку року.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.