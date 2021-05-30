Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і занепокоївся долею затриманої в Мінську Сапеги
Про це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів російській пресі, що інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
Він підкреслив, що це було анонсовано ще "до всіх історій з літаком", і підтвердив терміни до кінця червня, що раніше називалися.
У вересні 2020 року Росія пообіцяла виділити Білорусі кредит на 1,5 млрд доларів. Перший транш у розмірі 500 млн доларів надійшов до Білорусі в кінці грудня 2020 року.
На зустрічі президента РФ Володимира Путіна "президента" Білорусі Олександра Лукашенка також "проговорювалися загальні підходи організації митної і податкової справи. Лукашенко не озвучував прохань про додаткову економічну допомогу, але було питання додаткових польотів "Белавіа" в Росію", - повідомив Дмитро Пєсков. За його словами, тему переходу Росії і Білорусі до єдиної валюти не зачіпали.
Прессекретар російського президента також повідомив, що з ініціативи Путіна на його переговорах з Лукашенком була порушена тема росіянки Софії Сапеги, затриманої разом з Романом Протасевичем у Мінську. "Зрозуміло, її доля нам не байдужа, але також, беручи до уваги той факт, що у неї дійсно, і це підтвердилося, є вид на проживання в Білорусі, - сказав Пєсков. - Ми, звичайно, виходимо з того, і це було підкреслено президентом Росії, що все повинно відбуватися в рамках закону".
Лукашенко перебуває з візитом в Сочі вже другий день. У п'ятницю, 28 травня, його зустріч з російським президентом Путіним тривала більше п'яти годин. Жоних заяв після її закінчення зроблено не було. Як зазначив Пєсков, в п'ятницю були офіційні переговори лідерів, а в суботу - неформальна частина. За його словами, Путін і Лукашенко ще в п'ятницю "домовилися, що скористаються гарною погодою, чудовою природою російського півдня". "Сьогодні вони зробили морську прогулянку". Телеграм-канал, близький до адміністрації Лукашенка, опублікував фото з цієї прогулянки.
Це третя зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним від початку року.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.