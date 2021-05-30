Масові точки вакцинації можуть відкритися у будь-якому місті, рішення про це ухвалює місцева влада, - Ляшко

Рішення про відкриття в містах центрів вакцинації приймає влада на місцях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Ми розробили алгоритм, проводили кілька тренінгів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що вакцинація в Україні тепер здійснюється на 4 платформах: мобільними бригадами, в пунктах щеплення, які відкрив МОЗ, в пунктах для рутинної вакцинації, в центрах вакцинації.

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Міністр також зазначив, що в нових центрах вакцинації у вихідні можуть зробити щеплення громадяни, що записалися в додатку "Дія", незалежно від віку.

Нагадаємо, 29 травня в Міжнародному виставковому центрі в Києві і на стадіоні "Арена Львів" почали працювати центри вакцинації.