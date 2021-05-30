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Масові точки вакцинації можуть відкритися у будь-якому місті, рішення про це ухвалює місцева влада, - Ляшко

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Масові точки вакцинації можуть відкритися у будь-якому місті, рішення про це ухвалює місцева влада, - Ляшко
Рішення про відкриття в містах центрів вакцинації приймає влада на місцях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Ми розробили алгоритм, проводили кілька тренінгів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що вакцинація в Україні тепер здійснюється на 4 платформах: мобільними бригадами, в пунктах щеплення, які відкрив МОЗ, в пунктах для рутинної вакцинації, в центрах вакцинації.

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Міністр також зазначив, що в нових центрах вакцинації у вихідні можуть зробити щеплення громадяни, що записалися в додатку "Дія", незалежно від віку.

Нагадаємо, 29 травня в Міжнародному виставковому центрі в Києві і на стадіоні "Арена Львів" почали працювати центри вакцинації.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    зе-дебиллы еще не купили нормальную вакцину в соответствующих обьемах, а уже обещают массовую вакцинацию.
    А все потому, что имитация бурной деятельности - это единственный способ оставаться на плаву у шутов квартала95. Поскольку живущий без мозгов электорат "73%" верит в красивые видосики и громкие заявления, а не в реальные факты.
  • Super Gut
    А в нас десь є нормальна вакцина аби вакцинуватись? Виродки купили китайський фуфломіцин, а собі - пфайзер, і тепер хочуть нас цими китайськими сцяками вакцинувати. Хай шукають дурнів і далі.
  • акаб акабіч
    этот вменяемее степанова, но надо возвращать Супрун
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