Два десятки країн, зокрема Україна, закликали звільнити Протасевича та інших білоруських журналістів, - Держдеп США

Країни, що входять до Коаліції за свободу ЗМІ, випустили спільну заяву. Документ підписала 21 країна світу, включно з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Це безпрецедентна і шокуюча дія - фронтальний наступ на свободу ЗМІ, що призвело до серйозних наслідків для права на свободу слова і думки в цілому", - йдеться в тексті заяви.

Підписанти наголосили, що цей інцидент ще більше викликає занепокоєння на тлі "масштабної кампанії замовчування незалежних голосів у Білорусі". Зокрема мова йде про обшуки в редакції незалежного білоруського видання TUT.BY 18 травня і арешту співробітників ЗМІ. У заяві вказується, що всього близько 400 журналістів і працівників ЗМІ в Білорусі зіткнулися з різними формами репресій під час президентських виборів в країні 9 серпня і їх наслідків.

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Країни закликали негайно звільнити Протасевича і зазначили, що особи, причетні до нападів на журналістів, повинні бути покарані.

"Коаліція за свободу ЗМІ вимагає негайного і безумовного звільнення пана Протасевича, а також інших журналістів і працівників засобів масової інформації, затриманих в Білорусі під час виконання своєї роботи", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.