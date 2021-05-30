В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали

30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки зараження COVID-19. Серед них - 85 дітей і 10 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

госпіталізовано – 1 330 осіб;

летальних випадків – 84;

одужало – 5 733 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 15 199 осіб,

методом ІФА – 3 289 осіб,

експрес-тестами – 14 002 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 201 472 особи;

одужало – 2 036 148 осіб;

летальних випадків – 50 472;

проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).