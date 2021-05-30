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В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали
30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки зараження COVID-19. Серед них - 85 дітей і 10 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 01 госпіталізовано – 1 330 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 01 летальних випадків – 84;

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 01 одужало – 5 733 особи.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 04 методом ПЛР – 15 199 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 04 методом ІФА – 3 289 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 04 експрес-тестами – 14 002 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 07 захворіло – 2 201 472 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 07 одужало – 2 036 148 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 07 летальних випадків – 50 472;

В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

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Топ коментарі

  • Propan
    Вот ты пишешь бред,антинаучное дерьмо, агрессивная хамская манера коммуникации, маска от таких не спасет. Ты воплощение жлобства и хуже чем ковид в тыщу раз, ибо жлобы в панике ради своей никчёмной жизни затопчут кого угодно. Начни с себя а не с других, ты и такие как ты страшней чем эпидемия, дай немного власти такому уроду и появится новый атаман Григорьев, ватажок жлобов и крадиив.
  • Propan
    Идиотам в сотый раз: маска не защищает от вирусов, сезонность основоной фактор снижения заболеваемости
  • Alter Nator
    залишайтесь на лінії, ваша думка дуже важлива для нас
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