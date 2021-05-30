В Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовано 1 703 нові випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали
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30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки зараження COVID-19. Серед них - 85 дітей і 10 медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:
госпіталізовано – 1 330 осіб;
летальних випадків – 84;
одужало – 5 733 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 15 199 осіб,
методом ІФА – 3 289 осіб,
експрес-тестами – 14 002 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 201 472 особи;
одужало – 2 036 148 осіб;
летальних випадків – 50 472;
проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).