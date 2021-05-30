За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 592 людини, всього - 1 015 978, - МОЗ
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8 592 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 травня 2021 року. Одну дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані - 1 473 людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 015 978 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 015 976 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 437 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 141 413 щеплень.
Протягом доби працювали:
-102 мобільні бригади,
- 300 пунктів щеплення.
Станом на 30 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 604 651 людина.