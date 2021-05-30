"Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів столиці з Днем Києва.

Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - написав він.

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