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Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg

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Євросоюз пропонує США пригрозити РФ за її "негативну поведінку", - Bloomberg
Європейський Союз запропонував США пригрозити Росії за її "негативну поведінку".

Про це повідомляє Bloomberg, про це свідчить проєкт спільної заяви для саміту ЄС-США, яку Брюссель надіслав до Вашингтона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відомо, що саміт відбудеться за день до запланованої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і його колеги Джо Байдена.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і відповімо на повторювану модель її негативної поведінки і зловмисних дій", - процитувало агентство зміст документа.

Bloomberg припускає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти "натиску" Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні ЗМІ.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Що там з "Північним потоком-2", принципові наші європейці? Лякати кацапію - нехай Байден лякає, а Меркель буде бізнес вести. Так?
  • Прощай немытая раССея
    Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8144
  • Rostyslav Komarnytsky
    Патамушта Кабаєва - найдорожча проститутка світу. І її "пользуєт" найкрутіший гопник світу. Жебраку Байдену вона б навіть не дала. 😊
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