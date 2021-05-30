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"Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець

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"Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець
Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не планує виконувати рейси до окупованого Крим.

Про це в ефірі одного з пропагандистських російських каналів заявив генеральний директор підприємства Ігор Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

За його словами, для початку польотів повинно з'явитися політичне визнання Криму як частини Росії.

"Буде політичне рішення - будемо дивитися", - заявив Чергінець, нагадавши, що лайнери "Белавії" періодично літали на півострів, коли той перебував у складі України.

"То є пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо", - вказав він на економічний бік питання.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Белавіа взагалі літати не буде. "Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 6777
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ні. Ця Галя знає, що її потім не пустять в жодну нормальну країну.
  • Nick Carpenter 61166870
    Пізно імітувати законослухняність щодо норм міжнародного права. Витівка з посадкою цивільного борта винищувачем під контролем фисиби рашки, вам ще поперек горла стане, бєло-рашковани
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