"Белавіа" не літатиме до Криму, - гендиректор Чергінець

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не планує виконувати рейси до окупованого Крим.

Про це в ефірі одного з пропагандистських російських каналів заявив генеральний директор підприємства Ігор Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

За його словами, для початку польотів повинно з'явитися політичне визнання Криму як частини Росії.

"Буде політичне рішення - будемо дивитися", - заявив Чергінець, нагадавши, що лайнери "Белавії" періодично літали на півострів, коли той перебував у складі України.

"То є пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо", - вказав він на економічний бік питання.

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