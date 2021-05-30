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Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times

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Версія про створення коронавірусу китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною, - The Sunday Times
У розвідці Британії заявили, що коронавірус COVID-19 може мати лабораторне походження. Однак, це потрібно перевіряти.

Про це газеті  The Sunday Times заявили джерела в спецслужбах Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що в розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.

Раніше повідомлялось, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже більше року стверджують, що вірус має штучне походження.

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Топ коментарі

  • Amber
    Без росії там не обійшлося !
  • Olexa Pluzh
    комуняки пекельне нелюдське зло. у б/я прояві, країні, окремому черепі.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Да, на срассее очень любят Вангу. Наварное в Гааге тоже на нее все валить будут.
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