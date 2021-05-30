Глава Європарламенту Сассолі закликав посилити санкції проти РФ

Глава Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. У ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.

Про це повідомляє T-Online, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, після запровадження санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС повинен розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії.

"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

Сассолі також засудив затримання ексголовреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі.

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