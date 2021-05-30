Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб

Станом на ранок 30 травня кількість хворих COVID-19 у світі становить 170 млн 657 тис. 253 осіб.

При цьому 152 640 036 осіб одужали 3 549 402 осіб - померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передє Цензор.НЕТ.

Найбільшу кількість хворих COVID-19 зафіксовано в США, де заразилися 34 035 318 людей, померли - 609 421.

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На другому місці Індія, де кількість інфікованих становить 27 894 800 осіб, померло - 325 998. На третьому місці Бразилія - 16 471 600 хворих, зафіксовано 461 142 смерті від COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовані 1 703 нових випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали.