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Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи

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Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи
Президент України Володимир Зеленський привітав Хорватію з Днем державності.

Таке привітання глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю дружню Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС", - написав Зеленський.

Крім цього, він висловив упевненість в тому, що партнерство між Україною і Хорватією має значні перспективи.

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Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи 01Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи 02 партнерство має значні перспективи.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    А Порошенко тим часом на передову привіз контр снайперське обладнання, вартістю більше 20 млн. гривень. Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 7171
  • акаб акабіч
    Ховатию с Днем Независимости!
    а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
  • Van-Basten Van-Basten
    Зеленский - "Наше партнерство имеет значительные перспективы"

    Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 5794
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