Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи
1 03519
Президент України Володимир Зеленський привітав Хорватію з Днем державності.
Таке привітання глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро вітаю дружню Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС", - написав Зеленський.
Крім цього, він висловив упевненість в тому, що партнерство між Україною і Хорватією має значні перспективи.
партнерство має значні перспективи.