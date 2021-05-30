Зеленський подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України: Наше партнерство має значні перспективи

Президент України Володимир Зеленський привітав Хорватію з Днем державності.

Таке привітання глава держави розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю дружню Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС", - написав Зеленський.

Крім цього, він висловив упевненість в тому, що партнерство між Україною і Хорватією має значні перспективи.

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партнерство має значні перспективи.