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Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства

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Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства
Україна погодиться поліпшити відносини з Росією, якщо Москва виплатить Києву репарації за всіх загиблих на Донбасі і відновить зруйновані райони.

Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Крім цього, РФ, за його словами, повинна вивести свої війська з Донбасу, а також повернути Україні окупований Крим. І тоді Київ погодитися помиритися з Москвою.

"Необхідно відновити територіальний суверенітет України. Після цього Москва повинна відновити зруйновані райони, виплатити репарації мільйонам українських жертв і офіційно принести вибачення за всі звірства. Це кінцева точка всіх подальших кроків на шляху до примирення", - заявив дипломат.

Також читайте: Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Извиниться? И всё? А по моему должны понести наказание и наказание жесточайшее.
  • Герхард
    если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы

    Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
    Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1898

    Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.

    Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
  • Mykola Vovk
    Они должны прекратить своё существование
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