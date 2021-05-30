Посол України у ФРН Мельник про примирення Києва і Москви: РФ має повернути Крим, виплатити репарації й вибачитися за всі звірства

Україна погодиться поліпшити відносини з Росією, якщо Москва виплатить Києву репарації за всіх загиблих на Донбасі і відновить зруйновані райони.

Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Крім цього, РФ, за його словами, повинна вивести свої війська з Донбасу, а також повернути Україні окупований Крим. І тоді Київ погодитися помиритися з Москвою.

"Необхідно відновити територіальний суверенітет України. Після цього Москва повинна відновити зруйновані райони, виплатити репарації мільйонам українських жертв і офіційно принести вибачення за всі звірства. Це кінцева точка всіх подальших кроків на шляху до примирення", - заявив дипломат.

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