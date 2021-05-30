За добу в Києві 7 осіб померли від COVID-19, виявлено 96 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу, 29 травня, виявлено 96 хворих на коронавірус. Померли 7 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

" Усього за період пандемії в місті 5083 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 374", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 49 жінок, віком від 20 до 87 років, та 44 чоловіки, віком від 21 до 82 років. А також одна дівчинка віком два роки і двоє хлопчиків 6 та 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 73 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2450 людей. Загалом коронавірус подолали 166 038 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 36, у Солом’янському – 15, у Святошинському і Голосіївському районах – по 10 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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