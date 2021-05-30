Автомобіль в'їхав у житловий будинок на Львівщині: четверо людей госпіталізовано

Чотирьох людей госпіталізували після того, як легковий автомобіль в'їхав у житловий будинок в місті Мостиська (Львівська область).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Як повідомляється, аварія сталася близько 23:40 годин 29 травня на вулиці Галицькій.

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"Вводій автомобіля марки "ВАЗ 2110", мешканець м. Мостиська, 1993 року народження, рухаючись дорогою в бік м. Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій автомобіля та 3 його пасажири мають травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані у Мостиську ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.