"Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу
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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Кривого Рогу з Днем міста.
Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Найважче підбирати слова для найрідніших. Бо всі вони здаються недостатньо виразними, щоб описати твої почуття. Тому просто: з Днем міста, друже Кривий Ріг! Місто, де я народився, де живуть мої батьки. Місто, яке подарувало мені кохану та друзів. Місто шахт, металургії та гумору", - написав він.