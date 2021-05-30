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"Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану", - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу

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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Кривого Рогу з Днем міста.

Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважче підбирати слова для найрідніших. Бо всі вони здаються недостатньо виразними, щоб описати твої почуття. Тому просто: з Днем міста, друже Кривий Ріг! Місто, де я народився, де живуть мої батьки. Місто, яке подарувало мені кохану та друзів. Місто шахт, металургії та гумору", - написав він.

Місто шахт, металургії та гумору, яке подарувало мені кохану, - привітання Зеленського з Днем Кривого Рогу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста

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Топ коментарі

  • Стрелок
    лучше бы там и остался. "бегать" между кварталами
  • Andriy Kalnyshevsky
    кароче. Спасиба жителям Кривбаса
  • Богдан Сварга
    і безмозглих клоунів...
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