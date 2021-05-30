Уряд посилює держконтроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї, - Шмигаль

Уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини та соціальної підтримки сім'ї.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"1 червня в Україні та світі відзначатимуть День захисту дітей. Цього тижня уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини: розмір державної допомоги при народженні або усиновленні дитини пропонується підвищити з 2022 року з 41 280 грн до 50 000 гривень.

Також вдосконалена система усиновлення дітей, зокрема запроваджене обов’язкове навчання для усиновлювачів. А ще посилюється державний контроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї", - зазначив він.

Також за словами прем'єр-міністра, покращена нормативна база в питанні надання житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та схвалено Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.

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