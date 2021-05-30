Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ

Європейський Союз направив президенту США Джо Байдену проєкт спільної заяви саміту ЄС - США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 травня.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і рішуче реагуватимемо на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливу діяльність", - цитує агентство документ.

За даними Bloomberg, у проєкті заяви також йдеться про плани "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей" у контексті відносин із Китаєм.

Спільні цінності та інтереси США і ЄС допоможуть впоратися із "безпрецедентними глобальними викликами", сказано в документі.

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