Російські терористи двічі відкривали вогонь від початку доби 30 травня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 30 травня, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, відкриваючи вогонь із заборонених Мінськими домовленостями типів озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається: "З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли в бік позицій Об'єднаних сил. Упродовж поточної доби, 30 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню".

У штабі ООС уточнили, що неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

"У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2", - додали в штабі ООС.

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