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Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено)

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У Білорусі затримали, а потім відпустили до суду головного редактора видання Hrodna.Life Олексія Шоту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

"У Гродно затримали головного редактора Hrodna.Life Олексія Шоту. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться в повідомленні.

За словами колишньої дружини журналіста і очевидців, силовики приїхали до його будинку на мікроавтобусі з тонованим склом і заштовхали його в машину. Зараз Шота перебуває в Ленінському райвідділі Гродно, передає телеканал "Белсат".

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У його будинку проводять обшук і вилучають оргтехніку для подальшого направлення на експертизи.

Міліція Гродно повідомила, що журналіста затримали за розміщення інформації "екстремістського" характеру.

"Під час моніторингу мереж інтернет-співробітники Ленінського РВВС Гродно виявили факт розміщення сайтом Hrodna.Life інформації, визнаної в установленому порядку екстремістською", - йдеться в повідомленні.

Проти редактора білоруського видання Hrodna.Life Шоти порушили адміністративну справу (оновлено) 01

Пізніше видання "Белсат" повідомило, що Шоту відпустили до засідання суду. Під час обшуку у нього вилучили ноутбук, телефон, три жорсткі диски і біло-червоно-білу парасольку.

"Настрій бойовий попри те, що в міліції у мене вже забрали шнурки із взуття. Але в певний момент плани, мабуть, змінилися, і мене випустили на волю", - сказав Шота.

Проти Шоти порушили адміністративну справу. Журнал повідомив Hrodna.Life, що вона стосується публікації на сайті одного з телеграм-каналів, визнаних екстремістськими.

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    так би і у нас було, якби яника не дотисли...
  • Игнатьев Фион
    Клоун нестримно заздрить можливостям батьки.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Що тут дивного? Цензор прост констатуж, щ відбувається з незалежними ЗМІ у випадку узурпації всіх гілок влади однією собою. Зєлжнскій узурпував вже виконавчу (ОП, Кабмін), законодавчу (моноьільшвсть у Раді) і майже всю судову (крім ВС). Зараз підминає четверту (ЗМІ), для чого готує так званий закон про олігархів. Так щ все правильно Цензор робить.
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