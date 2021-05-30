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Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі

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Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі
Українська альпіністка, тіло якої після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії, найімовірніше збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пості брата загиблої В'ячеслава Кривошеї на сторінці "Пошук Яни Кривошеї" у фейсбуці, яку він створив раніше.

"Поліція знайшла тіло Яни (телефон був із нею), воно було в ущелині, яку не було видно рятувальникам, і дрони не могли туди пролетіти. Вчора військовий літак із хорошою оптикою обстежив певну ділянку гори, і зрештою її помітили і зняли звідти", - повідомив брат Яни Кривошеї.

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За версією учасників операції з пошуку Яни, після сходження вона збилася з маршруту і вийшла на "помилкове ребро" гори, пізніше вона це зрозуміла і вирішила не повертатися на вершину, а йти в бік "правильного ребра".

"У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску і, найімовірніше, або покотилася на сипучці до обриву, або підійшла, щоб подивитися, дуже близько і впала. Полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (так він втрачає керування через ребро, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину", - пише В'ячеслав Кривошея.

Він вважає, що смерть настала миттєво,  оскільки висота стіни, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м.

Брат загиблої подякував турецьким жандармам і поліції, рятувальним бригадам, асоціації спелеологів Туреччини, добровольцям, консулу України в Анталії, турецьким і українським ЗМІ, всім, хто допомагав і пропонував свою допомогу.

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Топ коментарі

  • Wrgg
    Вполне правдоподобно. Жаль алпинистку Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі - Цензор.НЕТ 3744
  • Al Serh
    Нехай земля буде пухом! Ніколи не міг зрозуміти для чого люди ставлять на карту усе включно зі здоров'ям батьків, майбутнім дітей, та їх власним здоров'ям якщо вони залишаться каліками. На низу достатньо можливостей для фізичної активності.
  • Ksenia VB
    Чого вона лазила сама по незнайомій місцевості у чужій країні...
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