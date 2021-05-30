Зірвалася з крутої скелі висотою 100-150 метрів, - брат загиблої у Туреччині альпіністки Кривошеї повідомив подробиці її загибелі

Українська альпіністка, тіло якої після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії, найімовірніше збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пості брата загиблої В'ячеслава Кривошеї на сторінці "Пошук Яни Кривошеї" у фейсбуці, яку він створив раніше.

"Поліція знайшла тіло Яни (телефон був із нею), воно було в ущелині, яку не було видно рятувальникам, і дрони не могли туди пролетіти. Вчора військовий літак із хорошою оптикою обстежив певну ділянку гори, і зрештою її помітили і зняли звідти", - повідомив брат Яни Кривошеї.

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За версією учасників операції з пошуку Яни, після сходження вона збилася з маршруту і вийшла на "помилкове ребро" гори, пізніше вона це зрозуміла і вирішила не повертатися на вершину, а йти в бік "правильного ребра".

"У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску і, найімовірніше, або покотилася на сипучці до обриву, або підійшла, щоб подивитися, дуже близько і впала. Полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (так він втрачає керування через ребро, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину", - пише В'ячеслав Кривошея.

Він вважає, що смерть настала миттєво, оскільки висота стіни, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м.

Брат загиблої подякував турецьким жандармам і поліції, рятувальним бригадам, асоціації спелеологів Туреччини, добровольцям, консулу України в Анталії, турецьким і українським ЗМІ, всім, хто допомагав і пропонував свою допомогу.

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