У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка

Депутати Верховної Ради підготували проєкт постанови про звернення до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті парламенту.

Парламентарії закличуть визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Ініціаторами виступили 29 нардепів.

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Вони впевнені, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську може зашкодити світовій спільноті.

Нардепи закликають посилити тиск на Білорусь за допомогою санкцій.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.