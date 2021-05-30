У ВР приготували звернення до світової спільноти через дії режиму Лукашенка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті парламенту.
Парламентарії закличуть визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.
Ініціаторами виступили 29 нардепів.
Вони впевнені, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську може зашкодити світовій спільноті.
Нардепи закликають посилити тиск на Білорусь за допомогою санкцій.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.