У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі
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Федеральне управління цивільної авіації США випустило повідомлення для пілотів, у якому рекомендує бути максимально обережними в білоруському повітряному просторі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"У повідомленні FAA зазначається, що авіакомпанії мають продовжувати виявляти граничну обережність, доки агенція не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з перенаправленням пасажирського літака 23 травня, та можливість Білорусі повторити подібні дії у майбутньому", - заявило агентство.
"FAA тісно співпрацює з іншими американськими відомствами, щоб визначити, чи можуть бути необхідні будь-які додаткові заходи, та оцінить міжнародний звіт про розслідування інциденту, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, які літають у цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.