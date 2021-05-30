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У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі

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У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі
Федеральне управління цивільної авіації США випустило повідомлення для пілотів, у якому рекомендує бути максимально обережними в білоруському повітряному просторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"У повідомленні FAA зазначається, що авіакомпанії мають продовжувати виявляти граничну обережність, доки агенція не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з перенаправленням пасажирського літака 23 травня, та можливість Білорусі повторити подібні дії у майбутньому", - заявило агентство.

"FAA тісно співпрацює з іншими американськими відомствами, щоб визначити, чи можуть бути необхідні будь-які додаткові заходи, та оцінить міжнародний звіт про розслідування інциденту, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, які літають у цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Григорий Шумейко
    Короче летать можно но осторожно или один раз не пи*арас...
  • Олександр Кирик
    Песня появилась в 1943 году в Америке, под названием «Comin' in on a wing and a prayer» (Идя на крыле и молитве).
    Слова написал Гарольд Адамсон У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 9840, композитором был Джимми МакХью У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 9840.
  • Дорогой Я
    Кстати, о аэропланах: злые языки добрые люди говорят, что сегодня в Ливии был какой-то парад уголовника хафтара, за которого рвет жеппу х*йло. И один из подареных х*йлом ваталетов, как это обычно на парадах кремлядей бывает, шмякнулся оземь. 1 труп вагнеровского быдла, если не ошибаюсь.
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