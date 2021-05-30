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"Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня

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"Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня
Перший поїзд із Києва до Відня через Будапешт відправиться вже 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Зазначається, що відновлення міжнародного рейсу стало можливим за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини і завдяки стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу.

За даними "Укрзалізниці", міжнародний потяг курсуватиме щодня за наступним графіком: він відправлятиметься із Центрального київського вокзалу о 14:07, прямуватиме через Будапешт (прибуття о 8:20), прибуватиме до Відня о 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку, з 2 червня, поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня. Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Нет лищнего билетика, так в оперу потянуло спасу нет.
  • Baks13
    Напам'ятайте, хто казав - тепер кожний зможе випити горнятко кофе в віденській опері, чи щось таке..
  • V. k
    щось не вїхав ((
    у Львові буде зупинка ?
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