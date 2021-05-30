"Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня

Перший поїзд із Києва до Відня через Будапешт відправиться вже 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Зазначається, що відновлення міжнародного рейсу стало можливим за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини і завдяки стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу.

За даними "Укрзалізниці", міжнародний потяг курсуватиме щодня за наступним графіком: він відправлятиметься із Центрального київського вокзалу о 14:07, прямуватиме через Будапешт (прибуття о 8:20), прибуватиме до Відня о 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку, з 2 червня, поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня. Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Читайте також: До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця