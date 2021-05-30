Спецоперацію із літаком Ryanair могли готувати не для Протасевича, а для Тіхановської, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

Спецоперацію з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську могли готувати не для опозиційного журналіста Романа Протасевича, а для захоплення лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

Редакція оприлюднила скриншот листа в поштовому сервісі Protonmail, із якого нібито "бойовики ХАМАС направили листа в мінський аеропорт про мінування літака Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс".

Зазначається, що цей поштовий ящик створили за дев'ять днів до інциденту - 14 травня. Саме упродовж 12-14 травня Тіхановська перебувала в Афінах.

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