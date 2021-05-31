У київському центрі вакцинації за вихідні проти COVID-19 прищепили 3,5 тисячі осіб, у львівському - трохи більш як тисячу
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У Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, за перші дні роботи вакцинували 3467 осіб.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що 30 травня щеплення в цьому Центрі отримали 2072 особи.
За інформацією голови Львівської ОДА Максима Козицького, у Центрі вакцинації на базі "Арени-Львів" у Львові 29-30 травня вакцинували 1041 жителя Львівщини, зареєстрованого в застосунку "Дія".