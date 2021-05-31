Чиновник Лукашенка Миридонов припустив, що Сапегу можуть помилувати або передати для відбування покарання в РФ

Софію Сапегу - дівчину опозиційного блогера Романа Протасевича, затриману разом з ним у Мінську, - можуть помилувати або передати для відбування покарання в Росію.

Про це заявив глава МЗС Білорусі Олександр Миридонов в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

"Вона громадянка Росії, але має посвідку на проживання в Білорусі. Ми займалися цим питанням у частині забезпечення консульського доступу посольства Росії до неї, і в мене була розмова на цю тему з моїм колегою Сергієм Лавровим. Консульський доступ був отриманий", - зазначив він.

За словами Миридонова, варто "дочекатися підсумків розслідування, рішення судових інстанцій, а далі вже можна буде говорити про подальшу долю".

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"Цим питанням мають займатися відповідні правоохоронні органи. Рішення має ухвалити суд. Найімовірніше, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, бо існують різні варіанти. Рішенням глави держави можуть бути ухвалені рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.