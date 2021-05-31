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На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко

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На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко
Українці накопичили "карантинну втому", тому можна послабити заходи обмеження, поки епідситуація стабілізувалася.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

"На літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення. Немає такого спалаху, таких масштабних, тому ми говоримо про золоту середину - спроможність медичної системи лікувати й економічні інші речі", - сказав він.

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Топ коментарі

  • WiM
    развели лоха...
    На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
  • Константин Пелагин 9e71bd91
    а они были или их кто-то придерживался?
  • xoxoxo
    Вот это правильно, пусть уже все перезаразятся и помрут. Вот и будет землица пустая на продажу явреям.
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