Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що незабаром в Україні ліки стануть дешевшими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю для ТСН.

Він анонсував зміни в закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами.

"Повністю МОЗ віддаватиме не властиві йому функції на державне підприємство "Медичні закупівлі". Доволі велика кількість була бюрократичних речей у МОЗ. Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і збігся з епідемією. Тому нам у цей період головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли з фінансуванням", - сказав Ляшко.

Міністр розповів про своє ставлення до змін фінансування медзакладів.

"Я був проти фінансування деяких інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І в протитуберкульозних закладах. І той тариф, який з'явився в 2020-му, не міг покрити потребу в закладах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і лунала критика. Зараз ситуація змінилася. І тариф підвищили, і вперше в Україні цього року почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі", - пояснив він.

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Нагадаємо, що Верховна Рада 20 травня призначила головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я України. За його кандидатуру проголосували 262 нардепи.

Під час виступу у Верховній Раді Ляшко назвав пріоритети роботи на своїй посаді. Також новий міністр охорони здоров'я розповів, як планує змінити команду МОЗ.