В Україні за добу від COVID-19 померли 64 людини, зафіксовано 1022 нові випадки зараження, 4934 особи одужали

В Україні зафіксовано 1022 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 31 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 202 494 випадки коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 64 людини померли від COVID-19 (загалом - 50 536), одужали за минулу добу - 4934 (всього - 2 041 082).

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В Україні станом на ранок 31 травня хворіють на коронавірусну хворобу 110 876 осіб, що на 3976 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.















