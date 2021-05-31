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Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї

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Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї
Глава уряду Фінляндії Санна Марін повідомила про намір оплатити витрати, пов'язані зі сніданками для її рідних, що стали причиною резонансних публікацій у ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", про це повідомляє Yle.

Прем'єр-міністерка заявила, що вона поверне до бюджету витрачені гроші. Але, на її думку, лишається відкритим питання щодо низки пільг, доступних главі уряду відповідно до законодавства, зокрема, пов'язаних зі сніданками в офіційній резиденції.

"Хоча це добре встановлено, але є певна неясність щодо послуг, доступних прем'єр-міністру. Добре, що це питання ретельно контролюється", - сказала прем'єрка.

Вона додала, що хоче окремо уточнити умови харчування в офіційній резиденції голови уряду "Кесаранта".

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Як повідомлялося, цього тижня у Фінляндії спалахнув скандал, коли ЗМІ з'ясували, що з державного бюджету витрачається приблизно 300 євро на місяць для оплати харчування членів родини голови уряду Санни Марін у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції прем'єр-міністерки.

Службове розслідування має з'ясувати, чи є підстави для підозр у скоєнні правопорушення за цими фактами.

Як зазначається, у законі, що регулює оплату праці прем'єр-міністра, така компенсація не згадується.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    - А мои 73% идиотов поверили что я буду на велике ездить. С булавой. Ага!
    Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї - Цензор.НЕТ 7519
  • Підлога Маккартні
    300 евро? Вот жеж там нищеброды, наш зеля круче завтракает
    Кушали на 300 евро в месяц: после резонансных публикаций в СМИ премьер Финляндии вернет бюджету деньги за завтраки для семьи - Цензор.НЕТ 7831
  • Andrey Dzybak
    пфф у на опзж бойко лишь вышек "купил" на сотни лямов баксов.
    беня на 5 ярдов баксов кинул Украину.
    А в Финляндии скандал за 300 евро в МЕСЯЦ.
    Вот они разные МИРЫ
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