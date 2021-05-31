Їли на 300 євро на місяць: після резонансних публікацій у ЗМІ прем'єрка Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для сім'ї
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", про це повідомляє Yle.
Прем'єр-міністерка заявила, що вона поверне до бюджету витрачені гроші. Але, на її думку, лишається відкритим питання щодо низки пільг, доступних главі уряду відповідно до законодавства, зокрема, пов'язаних зі сніданками в офіційній резиденції.
"Хоча це добре встановлено, але є певна неясність щодо послуг, доступних прем'єр-міністру. Добре, що це питання ретельно контролюється", - сказала прем'єрка.
Вона додала, що хоче окремо уточнити умови харчування в офіційній резиденції голови уряду "Кесаранта".
Як повідомлялося, цього тижня у Фінляндії спалахнув скандал, коли ЗМІ з'ясували, що з державного бюджету витрачається приблизно 300 євро на місяць для оплати харчування членів родини голови уряду Санни Марін у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції прем'єр-міністерки.
Службове розслідування має з'ясувати, чи є підстави для підозр у скоєнні правопорушення за цими фактами.
Як зазначається, у законі, що регулює оплату праці прем'єр-міністра, така компенсація не згадується.