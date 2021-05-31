Інформація про штучне створення коронавірусу є неправдивою. Версія з витоком з лабораторії можлива, - генетик НАН України Досенко

Інформація про створення коронавірусу штучним шляхом не відповідає дійсності.

Про це заявив генетик, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

При цьому вчений припустив версію з витоком з лабораторії, назвавши її "можливою ситуацією".

"Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження - від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця - створений в лабораторії та винесений з лабораторії", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко

Віруси, за словами Досенка, не живуть і не розмножуються поза організмом.

"Їх не може стати більше поза нашими клітинами. Тому вони і потрапляють в наші клітини, щоб зробити більше своїх копій, а це є сенсом життя всіх живих істот. А мутує вірус не один, а за допомогою наших ферментів - це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від вихідного варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу", - пояснив він.