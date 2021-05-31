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Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично

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Радник глави ОП Подоляк оцінив можливість референдуму щодо Донбасу: Питання, що порушує Конституцію, не може бути навіть гіпотетично
В Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу. Це будуть робити, якщо переговори по Донбасу вимагатимуть такого кроку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна радник глави ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

На нещодавній пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум - ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.

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Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.

Нагадаємо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Крім того, у Раду внесли законопроект про місцевий референдум.

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Топ коментарі

  • denis robb
    если начали звиздеть на эту тему -значит готовят почву
  • акаб акабіч
    Советник главы ОП Подоляк оценил возможность референдума по Донбассу: Вопроса, нарушающего Конституцию не может быть даже гипотетически - Цензор.НЕТ 2509
  • VOLVO XC 70
    а давайте проведём рехферендум ВОПРОС---"избранных служивых куртизанок вместе с Вавкой" как гнать у баню или просто расстреливать..????? как же достала эта обрезанная из Квартала95 ублюдочно гнусная власть- клоунов... воров... мразей...брехунов... предателей... подонков,.... И просто откровенных сказочных кретинов и идиотов....
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