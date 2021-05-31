Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ

Троє громадян РФ і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої на ділянці дороги між Бербераті (префектура Мамбере-Кадеї) і Буар (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 30 травня, повідомив офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі.

Зазначається, що йдеться про бійців одного з воєнізованих формувань.

"Три російські союзники і два співробітники центральноафриканської поліції були вбиті", - зазначив Казагі.

За словами джерел в ООН, атака сталася 27 травня, були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканських збройних сил.

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У посольстві РФ в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.

За даними центральноафриканського порталу Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.

AFP уточнює, що на місце події був відправлений російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.