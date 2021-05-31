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Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ

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Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ
Троє громадян РФ і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої на ділянці дороги між Бербераті (префектура Мамбере-Кадеї) і Буар (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 30 травня, повідомив офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі.

Зазначається, що йдеться про бійців одного з воєнізованих формувань.

"Три російські союзники і два співробітники центральноафриканської поліції були вбиті", - зазначив Казагі.

За словами джерел в ООН, атака сталася 27 травня, були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканських збройних сил.

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У посольстві РФ в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.

За даними центральноафриканського порталу Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.

AFP уточнює, що на місце події був відправлений російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 6147

    (не благодарите )))))
  • Ніхто Петрович
    Зато у родни в расейских ****** праздник. Кредит погашен.
  • Старый зольдат
    Сдох москали Никодим, да и хрен с ним.
    Помер москвич Максим, да и хрен с ним.
    Ласты склеим россиянин Аким, да и хрен с ним.
    Положат их в гроб, в рот их всех ......
    Плохо одно, что всего то троих а не пятерых или семерых.

    Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 1691
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