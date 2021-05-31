Поїздка Шевченка в Білорусь - вирок Лукашенку. Він зустрічається з якимось депутатом, якого ніхто не знає. По-людськи його шкода, - "слуга народу" Веніславський

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, перебуває в такій ситуації, коли доводиться хапатися за якусь ілюзорну можливість продемонструвати, що його ще хтось поважає.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський, коментуючи виключення любителя Лукашенка Євгенія Шевченка із фракції "Слуги народу".

"Я свій підпис під цим рішенням (про виключення нардепа Євгена Шевченка з фракції "СН". - Ред.) ставив не у понеділок чи неділю, а через декілька днів після повернення Шевченка після зустрічі із Лукашенком півтора місяці тому…. Пан Шевченко не зовсім етично діяв та ініціював своє виключення. Він же обраний на мажоритарному окрузі. Тому, виходячи із фракції, він не втрачає мандат, як би це було із депутатом, обраним за списком партії. Тобто він міг спокійно піти самостійно. Але зрежисував ситуацію: "Ось я маю альтернативну точку зору, яка не збігається із президентською та більшістю фракції, з іншого боку – не хочу виходити, виключіть мене". Фактично він отримав таку гарну медійну основу, як то: "Я боровся за свої цінності, через що мене й виключили". Хоча, насправді, як я сказав, це неетично. Я переконаний, що 99 відсотків (а, можливо, і 100) моїх колег стали депутатами виключно завдяки тому, що йшли на вибори від партії "Слуга народу", яку представляв президент. Інакше б вони ніколи не стали народними депутатами. Коли вони балотувалися, мали усвідомлювати: є політична програма партії, президента, які концептуально збігаються. Конституцією визначено, що президент відповідальній і за зовнішні зносини. Тому пан Шевченко щонайменше мав би узгодити свою позицію і заплановану зустріч. Для мене його поїздка до Лукашенка – насамперед, вирок самому ж Лукашенку, бо він зустрівся із якимось депутатом, якого ніхто не знає. Він уже в такій ситуації, що доводиться хапатися за якусь ілюзорну можливість продемонструвати, ніби його ще хтось поважає. По-людськи Лукашенка шкода", - заявив Веніславський.

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З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславський: ""Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду"" можна ознайомитись тут.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".

Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.