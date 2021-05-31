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Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2"

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Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2"
Світовий конгрес українців закликає Федеральний уряд і демократичні партії Німеччини негайно запровадити мораторій на "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СКУ.

"Російський газогін, який має бути збудований в обхід східної Європи, та матиме пряме підключення в Німеччині, планується добудувати цього літа. Проєкт зустрів засудження в Європі та на міжнародному рівні як політична зброя Кремля, яка має на меті використати поставки газу для контролю над Україною та іншими східноєвропейськими країнами", - випливає з повідомлення.

Наголошується, що мораторій повинен дати можливість:

– роз’яснити стратегічні наслідки "Північного потоку – 2", особливо щодо безпеки України та східноєвропейських держав – членів ЄС;

– провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту та вивчити його вплив на клімат, що має зробити незалежний орган;

– сприяти здійсненню загальної європейської енергетичної політики;

– врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов’язані з "Північним потоком – 2"  і обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем та переглянути "Північний потік – 2"у світлі цієї дискусії.

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СКУ акцентує увагу на тому, що "Північний потік 2":

– підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;

– конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;

– загрожує і без того нестабільній безпеці України, і

– суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

"Мораторій щодо Північного Потоку 2 є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства та підрив основ європейського правопорядку", - зазначив президент СКУ Павло Грод.

"СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цей заклик і закликати свої уряди підтримати мораторій проти Північного Потоку-2", - резюмували у Світовому конгресі українців.

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Топ коментарі

  • alexs
    А кто такой Всемирный конгресс? Вообще мозгами поехали? Обосрались.......
  • Andre2014
    Пустое содрагание воздуха, и трата сил... Никто НИКТО ради Украины не наступит на свои глобальны интересы, разве это до сих пор не поняли? Тут спасение утопающего , дело рук самого утопающего! Лучше бы направили все силы, за все эти годы, на увеличение добычи, открытие новых месторождений, что бы наполнить трубу, тем более что есть разведаные месторождения, только вскрывай и наполняй трубу украинским газом, но вот почему то никто об этом не думает, и в итоге труба превратиться в металлолом... плевать властьимущим на все это, они живут по принципу - после меня хоть потоп!
  • Andre2014
    а что толку от разговоров, спасибо , что сделали, вот только есть ли положительный результат от этих действий - честно, я не вижу, война продолжается, оккупация продолжается, а то что цель кремля лишить Украину тарнзита, так это было еще лет 15 назад понятно.... и это неизбежно - факт!
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