Якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19, то буде і COVID-26, і COVID-32, - американський вчений Хотез

Світова спільнота має достовірно встановити походження коронавірусу, інакше над людством нависатиме загроза повернення пандемії в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю NBC News заявив американський педіатр, експерт у питаннях охорони здоров'я і вакцинації Пітер Хотез. Вчений зазначив, що пандемія COVID-19 - вже третя велика епідемія коронавірусу в XXI столітті (перші дві - епідемії вірусів SARS і MERS).

"Природа говорить нам про те, що буде: настане COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19", - заявив Хотез.

На його думку, в китайську провінцію Хубей на тривалий термін слід направити велику команду вчених - епідеміологів, вірусологів, екологів та інших фахівців. В ході масштабного розслідування вони мають зібрати всі можливі зразки і встановити точне походження коронавірусу.

Раніше The Sunday Times писало, що співробітники британської розвідки на сьогодні вважають реалістичною версію про лабораторне походження коронавірусу, хоча раніше розглядали її як малоймовірну.

Минулого тижня президент США Байден наказав спецслужбам розслідувати теорію про витік коронавірусу з лабораторії, і представити йому доповідь через 90 днів.

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14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свою доповідь про походження COVID-19 за підсумками поїздки експертів організації в Ухань.

З доповіді випливає, що місія не змогла встановити джерело коронавірусу. Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів через проміжну тварину-носія.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези про лабораторне походження коронавірусу, хоча її і вважають "малоймовірною".

Китайська сторона різко заперечує будь-які версії про лабораторне або штучне походження COVID-19.