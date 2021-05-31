Сьогодні дівчині Протасевича Сапезі висунуть обвинувачення, - адвокат

Арештованій у Білорусі дівчині опозиційного журналіста Романа Протасевича громадянці Росії Софії Сапезі буде висунуто обвинувачення сьогодні, 31 травня.

Про це заявив один з її адвокатів Олександр Филанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Сьогодні, 31 травня, о 12 годині буде розглянуто скаргу на затримання Софії. Також після обіду відбудеться висунення їй обвинувачення ГСУ СК Республіки Білорусь", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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