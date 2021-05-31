"Слуга народу" Веніславський про концентрацію однією компанією 85% підрядів на харчування військовослужбовців: Там явно не обходиться без корупційної складової

Концентрація в одних руках такої кількості підрядів на харчування для ЗСУ - загроза національній безпеці.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський.

"Ми (комітет ВР з нацбезпеки. - Ред.) заслухали заступника міністра оборони, який відповідає у тому числі й за продовольче забезпечення Збройних Сил України, працівників фірм, які не були відібрані у процесі тендерних процедур, як можливі постачальники харчової продукції та інших. Ця компанія ("Військсервіс-Волонтер". – Ред.) іще з однією скомпонували більше 80 відсотків підрядів в одному центрі. Я, як єдиний юрист у нашому комітеті, сказав: це порушення антимонопольного законодавства України. Тому що концентрація в одних руках такої кількості підрядів на харчування для ЗСУ – загроза національній безпеці", - заявив нардеп.

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"Зараз нам звітують: йде ревізія нормативного забезпечення цих процесів. Це питання постійно на контролі нашого комітету. Більше того, на засіданні було з’ясовано: велика ймовірність наявності певних корупційних складових у забезпеченні харчування ЗСУ. Наприклад, одна компанія, яка пропонувала нижчу ціну поставки продуктів харчування була відкинута тільки через те, що прокурор Київської міської прокуратури написав: на його думку, до неї є якісь питання. Ми від комітету вже підготували звернення на ім’я генерального прокурора, щоб була дана оцінка правомірності дій цього посадовця, який фактично унеможливив участь в тендері компанії, яка могла забезпечити конкуренцію та запропонувати більш низькі ціни. Ось такий "клубок" проблем, який свідчить про те, що там явно не обходиться без корупційної складової. Хтось на цьому гарно заробляє. Комітет продовжує дослідувати це питання. Думаю, ми знайдемо, хто цим займається. Такі люди мають понести відповідальність, у тому числі кримінальну", - констатував "слуга народу".

З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславського: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можна ознайомитися тут.

Раніше ЗМІ повідомили, що за Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців.

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