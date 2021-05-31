Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит до СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15.00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ.
У спецслужбі нагадали, що Порошенка викликають як свідка в кримінальному провадженні за підозрою народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).
У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.