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Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ

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Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ
Допит народного депутата України Петра Порошенка як свідка у "справі Медведчука" перенесений на інший день на прохання адвокатів Порошенка.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит до СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15.00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ.

У спецслужбі нагадали, що Порошенка викликають як свідка в кримінальному провадженні за підозрою народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює

У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.

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