Завдяки вашому професіоналізму створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, - Зеленський привітав ДП "Антонов" із 75-ю річницею заснування
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Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і ветеранів державного підприємства "Антонов" з 75-річчям його заснування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
"Колективу підприємства є чим пишатися. Завдяки вашому професіоналізму та самовідданій праці створено понад сто типів літаків, відомих в усьому світі. Візитівкою України сьогодні є сучасні реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, вантажні гіганти "Антей", "Руслан", "Мрія", що стали вагомим внеском у розбудову та становлення авіаційної галузі України",- наголошується в привітанні глави держави.
Президент побажав працівникам підприємства здоров'я, добробуту та нових звершень в ім'я незалежної Української держави.