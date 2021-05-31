30 травня у військовій частині ВМС ЗСУ трагічно загинув військовослужбовець, проводиться службова перевірка, - командування

Учора, 30 травня, в одній з військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ВМС ЗСУ в Facebook.

"Зараз за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - випливає з повідомлення.

За вказівкою командувача ВМС ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка.

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