Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього
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В Україні буде створено президентський університет майбутнього. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Освіта і наука".
"Хочу підписати указ про створення президентського Університету майбутнього. Вірю, що в цьому майбутньому ми зможемо втілити форму для успішної української освіти та науки", - зазначив глава держави і підписав указ.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Після закінчення навчання випускники працюватимуть на державу.