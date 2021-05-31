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Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль

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Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що мета уряду - підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати по країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок.

"Цього року ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але, звісно, наша мета - це не менше, ніж середня зарплата по країні - мінімальний базис для вчителів", - сказав він.

Як повідомлялося, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшилися на 20%, а з липня мають зрости ще на 8,3%.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7098

    Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4077
  • Владимир Иванец
    То есть 4000 долларов? Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9254
  • Враг рода человеческого 666
    То средняя зарплата по стране 4000 баксов, а я и не знал
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