Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що мета уряду - підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати по країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок.

"Цього року ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але, звісно, наша мета - це не менше, ніж середня зарплата по країні - мінімальний базис для вчителів", - сказав він.

Як повідомлялося, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшилися на 20%, а з липня мають зрости ще на 8,3%.

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