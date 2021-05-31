Новини

Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко

1 24318
Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко
У президентському Університеті інформаційної та кібербезпеки буде створено окремий кластер, присвячений вивченню біотехнологій, зокрема протидії біологічним загрозам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Окремий кластер в Університеті президента буде присвячено біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які викликають захворювання в людей і тварин. Це все ті загрози, до яких ми маємо готуватися", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, створять Школу біотехнологій, Центр клінічних досліджень, Центр дослідження "Єдиного здоров'я", Вищу школу медицини, BSL-3 лабораторію, Школу громадського здоров'я, Центр безпечного професійного розвитку.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко

Топ коментарі

  • Вла
    ось він, цей кластер
    Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 715
  • Филипп Филиппович Преображенск
    У вас в слове "клистир" ошибка
    Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1645
  • Вася Шевченко f77d76ba
    блин...мало в Украине химико-технологических универов с биотехнологическими кафедрами???? шо за бред??? опять нирвана ????
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини