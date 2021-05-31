"Слуга народу" пропонує на годині запитань до уряду заслухати Лазебну. Такий міністр точно має частіше бувати у ВР, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" вважає, що в п'ятницю на годині запитань до уряду потрібно заслухати міністерку соціальної політики Марину Лазебну.

Про це сьогодні на погоджувальній раді сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 1 червня - День захисту дітей, тому було б правильно заслухати профільного міністра на цю тему. Корнієнко наголосив, що також є багато запитань щодо пенсійної реформи і субсидій.

"Такий міністр точно має частіше бувати у ВР", - додав нардеп.

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